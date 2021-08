PJANIC, Koeman non lo convoca per Bilbao

In casa Fiorentina la notizia delle ultime ventiquattro ore riguarda l'interesse dei viola per Miralem Pjanic: il centrocampista ex Juventus e Roma, adesso al Barcellona, sembrerebbe essere stato messo nel mirino del club di Commisso, pronto a provare il colpo ad effetto in chiusura di mercato, anche se quella di Pjanic rimane una suggestione. Quel che è certo è che il Barcellona non sembra disposto a trattenerlo: dopo una prima deludente stagione in Catalogna, il centrocampista è finito ai margini del progetto, tant'è che il suo nome non figura nemmeno nell'elenco dei convocati per la gara dei blaugrana di stasera: Ronald Koeman lo ha infatti escluso per la trasferta contro l'Atletico Bilbao, un messaggio chiaro che apre le porte ad una sua cessione.

