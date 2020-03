PIZARRO, Commisso farà una squadra importante

L'ex centrocampista della Fiorentina, David Pizarro, è intervenuto per parlare della situazione attuale legata al Coronavirus, ma anche dei viola. Questo ciò che ha detto: "In Cile le cose sono preoccupanti, ma la quarantena è stata applicata solo a 7 quartieri, non capisco il motivo e chi non ha soldi in questo paese rischia molto".

Sulla situazione in Italia: "Anche lì sono stati fatti degli errori all'inizio perché sono stati sottovalutati gli avvenimenti in Cina".

Sul calcio: "Per me è la cosa che conta meno adesso, ma anche per i giocatori... Sono tutti fuori forma e demotivati in un momento del genere".

Sulla Fiorentina: "Ho saputo che alcuni membri dello staff sono stati contagiati e sono preoccupato per loro anche se stanno meglio adesso. Questa stagione è stata strana per i viola, il campo non ha dato delle risposte positive, ma l'entusiasmo di Commisso è qualcosa di veramente bello. Sono venuti a mancare diversi pezzi importanti anche a causa di infortuni quindi si sapeva che sarebbe stato un anno di transizione. Il futuro è dalla parte del presidente che vuole costruire una squadra importante".

Su Pulgar: "Come tutti quanti ha avuto degli alti e bassi. Deve solo capire di essere in una squadra prestigiosa e renderà al massimo. A centrocampo voi a Firenze siete abituati bene".