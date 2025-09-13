Pisacane festeggia la prima vittoria del Cagliari: "Belotti vuole rilanciarsi"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo casalingo colto oggi contro il Parma. Queste le parole riportate da TMW: "Questa è stata la mia prima vittoria e sono contento. Sicuramente abbiamo ancora da migliorare. Il Parma è venuto qua e ci ha rispettato e mi aspettavo fosse forte in transizione. Su due disattenzioni nostre sono riusciti a creare, ma io sono soddisfatto anche se forse a metà. Giocare alle 15 non ci ha agevolato ed è stato difficile far circolare velocemente la palla".

Quanto hanno soddisfatto Gaetano e Belotti?

"Sono due giocatori importanti e vanno portati a regime per quanto riguarda il minutaggio. Gaetano quando ha la palla tra i piedi accende la luce, senza palla ha avuto qualche difficoltà ma sono contento. Belotti è un ragazzo che vuole rilanciarsi e oggi ci è andato vicino; è arrivato 10 giorni fa, si è integrato subito nel gruppo e sta facendo bene".

Soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad ora?

"Non vi nascondo che avevo paura, anche di incappare in un errore con una nostra pari livello. Nel complesso sono soddisfatto però, per aver portato a casa uno scontro diretto dalla nostra parte".