PIRLO, Besiktas? Per ora non so niente. Poi vedremo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo pensa solo a concludere nel migliore dei modi la sua prima stagione in Turchia. Il tecnico del Fatih Karagumruk ha risposto a chi gli chiedeva dell'interesse del Besiktas: "Non so niente, sono concentrato su questa stagione e sulla mia squadra, non sento le notizie che ci sono al di fuori. Penso solo a finire bene il campionato, poi vedremo cosa fare".