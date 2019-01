PIOLI, Perdere oggi sarebbe stata una beffa

Queste le parole del mister della Fiorentina Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Sampdoria: "Dovevamo trovare la rete quando stavamo 11 contro 11, la partita è cambiata dopo l'espulsione. I miei giocatori hanno giocato con coraggio, perdere questa partita sarebbe stata una beffa enorme. Muriel non gioca 90 minuti da tantissimo, non ce la faceva più e ho dovuto cambiarlo. Acquistare un giocatore a gennaio che già conosce il campionato è un vantaggio. Vogliamo metterlo nelle condizioni di rendere al meglio, ora ha l'occasione di mostrare il suo vero talento. Sull'espulsione ci sarebbe qualcosa da dire ma non voglio parlare dell'arbitraggio. Non siamo stati lucidi nelle scelte difensive e potevamo fare qualcosa in più nei gol subiti. Luis è bravo sia a lavorare sulle linee che ad attaccare nella profondità. IO gli ho detto che è l'unico calciatore che assomiglia a Ronaldo il fenomeno".