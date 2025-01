PIOLI, L'episodio di Astori mi ha segnato tantissimo

FirenzeViola.it

In una lunga intervista concessa a Radio Serie A, l'attuale tecnico dell'Al-Nassr in Arabia Saudita Stefano Pioli ha ricordato gli anni alla Fiorentina e soprattutto la tragedia che ha coinvolto Davide Astori: "Quell'episodio mi ha segnato tantissimo - ha detto Pioli. È inevitabile che sia così perché abbiamo vissuto un'esperienza che non si augura a nessuno e che era imprevedibile e inaspettata. Mi rimarrà dentro per sempre e sono molto legato alla famiglia di Davide, questo mi fa piacere. Ricordo che dopo una settimana che ero arrivato a Firenze dissi ai miei collaboratori che si vedeva che era un capitano vero.

Una persona di una positività e una generosità uniche, era sempre il primo che voleva vedere il lato positivo delle cose. Quando è mancato ci siamo sentiti soli. Per fortuna si è creato un gruppo saldo che è riuscito a portare avanti qualcosa che lo stesso Davide aveva seminato".