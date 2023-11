PIEROZZI, Stand-by rinnovo: c'è però opzione al 2025

FirenzeViola.it

Nel gruppo dei calciatori in scadenza a giugno 2024 della Fiorentina c'è anche Niccolò Pierozzi. Secondo quanto riporta TMW, i colloqui per un possibile rinnovo ad ampio raggio sono ancora fermi. Non è detto che nelle prossime settimane non possano esserci delle novità, ma dall'altro lato nel contratto firmato fino alla fine della stagione c'è un'opzione, in favore della Fiorentina, per allungare la scadenza al 2025.