PIERI, Male Fabbri: gol Sottil da annullare. Il rosso...

Continuano ad arrivare giudizi negativi circa l'operato di Michael Fabbri, il direttore di gara che martedì ha diretto Fiorentina-Inter. Questa, ad esempio, è stata l'opinione espressa dall'ex arbitro Tiziano Pieri sulle frequenze di Rai2: "Fabbri ha diretto male la partita. In occasione del vantaggio viola c'è un netto fatto di Nico Gonzalez che dà una spallata a Skriniar disinteressandosi del pallone. Fabbri gestisce male anche l’espulsione di Gonzalez: la reazione fa capire che non ha creato un rapporto coi giocatori. L’espulsione è giusta, ma c’era un fallo clamoroso con una trattenuta reiterata. Per tutto l’arco della gara non ha saputo creare un rapporto coi giocatori, una prestazione infelice".