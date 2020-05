PIERGUIDI, È il momento giusto per rifare il Franchi

Michele Pierguidi questa mattina, come ha anticipato Firenzeviola, ha partecipato al sopralluogo allo stadio Franchi insieme all'assessore Guciione. Ecco come lo spiega: "ci sono i lavori di consolidamento alla curva Ferrovia e saranno riverniciate le scale elicoidali, lavori di manutenzione già previsti e in corso, costosi, ma necessari. Questo tra l'altro,sarebbe il momento giusto per pensare di rifare il Franchi: visto che i tifosi per un po’ non potranno assistere alle partite. Rifare lo stadio Franchi? Vedo una proposta di legge per rifare gli impianti come il nostro. A Firenze l’ipotesi più probabile è questa, sarebbe una grande occasione per Campo di Marte. Aree ricettive, parcheggi e, sottopasso: sono temi attuali da venti anni. Ma a campo di Marte c'è tutto per fare lo stadio nuovo in quella area senza cementificare altre zone della città e di quella metropolitana e c'è la ferocia vicina. Come presidente del Calcio storico invece dico che lo vorremmo giocare, ma solo col pubblico. Speriamo che si possa fare nel periodo di carnevale, in piazza Santa Croce o al Mandela Forum".