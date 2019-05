Intervendo a Milan TV, l'attaccante rossonero Krzysztof Piatek ha voluto commentare anche la situazione del Genoa, sua ex squadra che oggi è impelagata nella lotta per non retrocedere che vede coinvolta la Fiorentina, con i liguri che però ad oggi sarebbero retrocessi: "Mi dispiace, ma spero possano salvarsi all'ultima giornata".