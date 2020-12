PIATEK, È sul mercato: l'Hertha Berlino punta Jovic

Secondo quanto scritto su TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante polacco Krzysztof Piatek è ormai alla porta dell'Hertha Berlino. Il club tedesco infatti si sta già muovendo per arrivare al serbo Luka Jovic nel mercato di gennaio e, con il placet dell'allenatore Labbadia, ecco il via libera per l'ex Milan e Genoa, da tempo accostato alla Fiorentina. In attesa di capire se i viola dovessero tornare a percorrere quella pista, la società della capitale tedesca sembra disposto a lasciarlo partire di fronte a un'offerta ragionevole.