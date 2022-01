PERINETTI, Piatek fa fatica a giocare di squadra ma...

Giorgio Perinetti, direttore sportivo che portò Piatek al Genoa, ha parlato così proprio dell'ultimo acquisto della Fiorentina: "Fu intenzione del presidente Preziosi portarlo in Italia. Poi si vide subito in estate con Ballardini che aveva una grande capacità realizzativa, già ad inizio campionato confermò le sue qualità dopo aver segnato anche quattro reti contro il Lecce. Se portato in area può dare tanto".

Può tornare quel Piatek?

"Se gli si chiede di partecipare molto al gioco fatica, poi non so se in Bundesliga è migliorato. Ma preferisce essere un terminale d'attacco, Italiano dovrà migliorare questo aspetto".

Come si spiega il calo avuto al Milan e in Germania?

"Lo dissi quando era capocannoniere e arrivò Juric che voleva una punta che giocasse con la squadra. Lui soffre un po' quella situazione, quando deve giocare di manovra. In area è molto molto pericoloso".

Lo rivenderebbe?

"Assolutamente sì: è stata una plusvalenza reale da 31 milioni. Lo rivenderei sempre".

Che ruolo prevede per lui?

"Bisogna certificare a che punto è della sua crescita. Ci sta anche che Italiano riesca a migliorarlo ulteriormente".

Possibile una coppia Piatek-Kouame in futuro?

"Penso sia stata la coppia più prolifica del Genoa, perché Piatek sfruttava gli assist di Kouame".