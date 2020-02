PERIN, Firenze campo difficile. La salvezza...

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro il Bologna: "Stiamo lavorando per migliorare i nostri punti deboli. Spesso in molti rimaniamo anche dopo la fine della seduta. Il restyling del centro sportivo è stato importante".

Crede ci sia stata la svolta nelle ultime settimane?

"Sicuramente c'è stata, abbiamo preso punti a Firenze e Bergamo, due campi difficili, poi abbiamo vinto contro il Cagliari".

Fate la corsa sul Lecce?

"No, ci sono anche altre squadre che possono rientrare nella corsa salvezza, non siamo solo noi, la SPAL il Brescia e il Lecce. Pensiamo solo a noi stessi, senza guardare gli altri, altrimenti spenderemo energie inutili. Se facciamo il nostro lavoro ci tireremo fuori dalla posizione di classifica dove siamo adesso".