PEGASO D'ORO, Giani consegna il premio al pesista Fabbri

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Pegaso d'oro, massimo riconoscimento della Regione Toscana, è stato consegnato dal presidente Eugenio Giani a Leonardo Fabbri, per aver rappresentato la nostra regione nello sport a livello internazionale. Ai mondiali di Budapest, il pesista nato a Bagno a Ripoli, ha conquistato la medaglia d'argento, siglando il suo nuovo record personale con la misura di 22,34 m. Presenti alla premiazione, tenutasi nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi, anche il Comandante Isma, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo.

Eugenio Giani ha parlato così dell'atleta toscano: "Leonardo Fabbri rappresenta un esempio straordinario per le sue doti sportive che gli hanno permesso di raggiungere questi risultati che ci riempiono d'orgoglio. Il lancio del peso a livello fiorentino e toscano vanta una grande tradizione, e lui lo ha riportato ai più alti livelli mondiali. Leonardo è anche un esempio per le sue qualità umane, per ciò che riesce ad offrire. Ho inaugurato 20 anni fa il nuovo stadio e vedere che in questo impianto sono cresciuti atleti eccezionali, e Fabbri ne è un esempio, mi riempie d'orgoglio e il Pegaso d'oro è il degno riconoscimento per i suoi ottimi risultati".

Queste le parole di Fabbri: "Per me tutto questo è incredibile. Mi ha fatto capire che questo è stato un anno importante, è bello ricevere questa riconoscenza. Vengono ripagati tutti i sacrifici che ho fatto nel corso della mia carriera. Il presidente ha lottato tanto per creare un bell'ambiente e ci è riuscito; abbiamo uno dei migliori impianti d'Italia, è molto orgoglioso di quello che ha fatto. Grazie agli impianti vengono fuori i campioni, spero sia uno stimolo anche per gli altri".