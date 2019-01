PEDULLÀ, Zurkowski, è fatta: sarà viola da luglio

La Fiorentina ha chiuso l’operazione con il Gornik Zabrze per Szymon Zurkowski. Un affare alla Traoré - spiega l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale - perfezionato adesso ma con effetti dal prossimo luglio. Le cifre sono quelle che erano state già riferite: 3,7 milioni di base fissa + 1,3 a titolo di bonus, per un totale di 5. La novità è che non ci sono percentuali sulla futura vendita riservate al club di provenienza. Scambio di documenti in corso: il centrocampista classe 1997, a cui aveva pensato anche il Genoa in sinergia con la Juve, si vestirà di viola.