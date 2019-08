PEDULLÀ, Piace Berardi ma veto De Zerbi. De Paul...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola, a partire dalla presunta frenata su De Paul: "Secondo me è una frenata diplomatica per far scendere il prezzo: a 35 no, a 30 con contropartite sì. Con Raphinha, dopo l’ultima doppietta in campionato, valutato 30 milioni, sinceramente prenderei De Paul. In difesa dopo Dalbert, tra Caceres e Tonelli se dovessi scegliere io, prenderei Tonelli, certo sarebbe meglio con il diritto di riscatto e non con l'obbligo come chiede il Napoli. La Fiorentina era disposta a pagare Berardi 32 milioni ma il Sassuolo è una società strana: De Zerbi si dimette se gli cedono anche Berardi. Il giocatore quest’anno aveva aperto alla Fiorentina, dopo tanti no ad altri club in passato, ma stavolta è il Sassuolo a fare muro".