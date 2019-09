PEDRO, Ultime pratiche in Brasile. Arrivo previsto...

Pedro sta ultimando le ultime pratiche in Brasile e presto si trasferirà in Italia per iniziare la sua nuova avventura in maglia viola. L'attaccante brasiliano oggi si trovava al Consolato Generale d'Italia a San paolo, tappa legata al permesso di soggiorno del centravanti. Ultime pratiche burocratiche quindi per il classe '97 che nel weekend arriverà a Firenze e si unirà ai nuovi compagni. Questa la stories tratta dal profilo Instagram dell'agente del giocatore: