PEDRO, Si avvicina il mio ritiro, potrei chiudere a Tenerife

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista riportata da lalaziosiamonoi.it, Pedro ha parlato a margine di un evento in patria. Durante la serata del Centenario della Cadena Ser e i 90 anni di Radio Club Tenerife, ha anticipato che la fine della sua carriera si sta avvicinando. Ecco le sue parole: "Vedendo la situazione dal mio punto di vista, essendo verso la fine della carriera, voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni della vita sul campo con i compagni, perché non so ancora quando verrà il momento di lasciare.

È difficile prendere questa decisione, ma toccherà anche a me. Come dicevo, è bene approfittare di tutto e poi si vedrà; magari tornerò a Tenerife e starò insieme ad amici e parenti."