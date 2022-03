PECCENINI, Viola hanno troppe battute d'arresto

Franco Peccenini ex difensore della Roma ha analizzato a Tuttomercatoweb.com la lotta scudetto per poi soffermarsi sui giallorossi che ieri non sono andati oltre il pari con l'Udinese, ma non solo: "La verità è che la Roma è inaffidabile, produce grandi prestazioni vedi la vittoria con l'Atalanta e altre deludenti come ieri. Ma anche col Vitesse la squadra non era stata all'altezza. Mourinho si vanta delle otto partite senza sconfitte. Beato lui. Quattro vittorie e quattro pari servono a restare nel limbo, è una posizione piuttosto anonima. Giocatori stanchi già prima della partita? Questo mi fa pensare che serva il tecnico giusto per togliere la stanchezza. Perchè qualcuno è stanco e qualcun altro no? E' compito dell'allenatore creare la freschezza mentale e gli stimoli giusti per affrontare una squadra fisica come l'Udinese. La Roma quest'anno poteva sfruttare le difficoltà di chi la precede ma se perdi nove partite non puoi avere pretese da Champions. Deve sudare per entrare in Europa League. C'è pure la Fiorentina in lotta, anche se senza Vlahovic è più dura vista la sua abilità sotto porta. Era il fiore all'occhiello per i viola e quando ti manca un giocatore così ti manca non dico trequarti di squadra ma poco ci manca. La Fiorentina sta continuando ad esprimersi su buoni livelli ma ha anche della battute d'arresto".