PATRIC, Conferme su interesse viola: sfida al Parma

La Fiorentina è interessata al difensore Patric della Lazio. Dopo le voci degli scorsi giorni anche Il Tempo conferma come i viola stiano cercando di prevalere sul Parma nella trattativa con lo spagnolo. La squadra emiliana resta comunque in pressing costante e non ha nessuna intenzione di mollare. Rocco Commisso vuole comunque regalare a Montella un rinforzo per il pacchetto arretrato e il biancoceleste è un profilo gradito.