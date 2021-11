PASQUALIN, Juve-Vlahovic? Discorsi campati in aria

Il celebre procuratore sportivo Claudio Pasqualin ha parlato oggi a Maracanà: sollecitato sulla prossima finestra di mercato, Pasqualin ha toccato anche l'argomento Dusan Vlahovic, citando il serbo come possibile obiettivo della Juventus: "Nel mercato di gennaio di solito si muovono le squadre non soddisfatte. Io credo che la Juventus, più di altre, avrebbe bisogno di ritocchi. Ma trovare giocatori da Juve ora è difficile. Si pensa a Vlahovic ma sono discorsi ancora campati in aria. Ma la Juve avrà difficoltà anche in uscita, vedi la situazione Ramsey".