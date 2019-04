PARMA-FIORENTINA, Le info per i tifosi

ACF Fiorentina comunica che i tagliandi messi a disposizione per la Curva Ospiti dello stadio “Ennio Tardini” di Parma, sono già in vendita, al prezzo cadauno di € 15,00 presso i punti vendita autorizzati Lis Ticket, fino alle ore 19.00 di sabato 11/02/2011. I biglietti possono essere acquistati, per i residenti in Toscana, esclusivamente da persone in possesso della Tessera del Tifoso, con le seguenti modalità:

- dai possessori di Tessera “Orgoglio Viola”, esibendo all’operatore la Tessera stessa;

- da coloro che hanno richiesto il rilascio della Tessera e non anche l’Abbonamento, esibendo all’operatore la ricevuta della richiesta stessa, accompagnata dal documento di riconoscimento, sempre che risultino esenti da motivi ostativi per l’acquisto del titolo.

Striscioni e bandiere

In base a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno - Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive con la Determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007, vengono di seguito indicate le procedure necessarie per l’introduzione e l’esposizione di striscioni all’interno dello Stadio “Ennio Tardini” in occasione della gare casalinghe del Parma FC.

La richiesta va presentata compilando il “Modulo Striscioni/Bandiere” (vedere http://fcparma.com/wp-content/uploads/2011/08/modulo_striscioni_bandiere.pdf) inviandola entro e non oltre i 7 giorni lavorativi precedenti la partita oggetto della richiesta, via fax al numero 0521 505100 oppure via mail agli indirizzi: comunicazione@fcparma.net o sperrone@fcparma.net . Le richieste, debitamente compilate e corredate da tutta la documentazione necessaria, saranno sottoposte all’approvazione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza); le richieste che avranno ottenuto l’approvazione da parte del GOS riceveranno da Parma FC la conferma di avvenuta autorizzazione attraverso lo stesso mezzo (fax o mail) con cui sono state presentate.

Si avvisa e precisa che, in caso di mancata risposta, la richiesta è da considerarsi respinta.

I richiedenti autorizzati dovranno presentarsi, il giorno della gara, entro e non oltre 1 ora dall’apertura al pubblico dello stadio, all'ingresso settore ospiti.

Le bandiere (“drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti ad un’asta, quest’ultima se consentita dalla normativa vigente”) potranno entrare purché di dimensioni non tali da impedire la visuale agli altri spettatori. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposito link del sito ufficiale del Parma: http://fcparma.com/index.php/parma-fiorentina-i-prezzi-dei-biglietti/

Il Parma FC ha comunicato che, gli striscioni, potranno essere esposti sulle vetrate di recinzione e/o sui parapetti del settore Ospiti.

Per raggiungere lo stadio

Lo Stadio “Ennio Tardini” è un impianto collocato nel centro storico di Parma, con tutte le difficoltà connesse al parcheggio, per questo motivo le società suggeriscono a tutti i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo Stadio (Settore Ospiti) le seguenti modalità:

• con automezzi privati in arrivo dall’Autostrada (uscita Parma): è presente un ampio parcheggio gratuito (parcheggio scambiatore Nord) con servizio “Bus” gratuito Andata/Ritorno che conduce direttamente all’entrata del Settore Ospiti;

• con pullman turistici in arrivo dall’Autostrada (uscita Parma): i mezzi sono scortati fino all’entrata del Settore Ospiti.

Per raggiungere invece tutti i Settori (escluso il “Settore Ospiti”) tramite automezzi privati, in arrivo dall’Autostrada o dalle Strade Statali, si potrà usufruire dei parcheggi ; quelli più vicini all’impianto sono il “Parking Barilla Center” (a pagamento) a 5 minuti dallo Stadio ed il “Parking Goito” (a pagamento) a 10 minuti dallo Stadio. L’ACF Fiorentina ed il Parma FC sconsigliano il tentativo di parcheggiare i mezzi privati nelle zone adiacenti l’impianto in quanto, oltre ad essere interdette al traffico, sono soggette a divieto di sosta con rimozione forzata.

Accesso per i Diversamente Abili

Presso lo Stadio “Ennio Tardini” tutti i diversamente abili, in possesso di certificato di invalidità superiore al 100%, deambulanti o con carrozzina, possono assistere gratuitamente alle partite casalinghe assieme ad un accompagnatore. Il settore loro dedicato si trova presso la Tribuna Centrale Est, con accesso da Via Puccini; i posti disponibili sono 80 più 80 accompagnatori. Pur non essendo vincolante la prenotazione si consiglia, essendo il settore gestito con l’accesso fino ad esaurimento, di prenotarsi anticipatamente tramite la seguente modalità:

FAX: inviare il “modulo diversamente abili” (reperibile sul sito web del Parma FC : http://fcparma.com/wp-content/uploads/2011/08/modulo_diversamente_abili.pdf ) o richiesta in carta semplice, riportando i dati identificativi e la gara di interesse ed inviarlo, unitamente alla copia del certificato di invalidità e ai documenti di identità del disabile e dell’eventuale accompagnatore, via fax al numero 0521/505100 entro i due giorni precedenti l’evento. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

E-MAIL: inviare il “modulo diversamente abili”, unitamente alla copia del certificato di invalidità e ai documenti di identità del disabile e dell’eventuale accompagnatore, via e-mail all’indirizzo comunicazione@fcparma.net entro e non oltre i due giorni precedenti l’evento. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

La prenotazione sarà confermata dal Parma FC con la stessa modalità utilizzata per la richiesta, in caso di mancata risposta, la richiesta di “prenotazione” è da considerarsi respinta. Il Parma FC si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il giorno della partita presentarsi all’entrata Tribuna Centrale EST, in Via Puccini (a partire da 2 ore antecedenti l'incontro, fino all’inizio della gara) per il ritiro dei biglietti prenotati dagli Steward area Prefiltraggio, muniti di copia del fax/e-mail di conferma, documento di identità (anche dell’eventuale accompagnatore) e documento di invalidità.

Lo stadio “Ennio Tardini”

Il settore Ospiti dello stadio Ennio Tardini di Parma è situato sul versante sud dello stadio; l’area di prefiltraggio è contigua ai varchi del settore Ospiti (Via Puccini). Tutti i pullman turistici e quelli gratuiti conducono direttamente davanti all’area di prefiltraggio del settore ospiti, il quale ha la capienza di 2500 posti; il settore sarà aperto al pubblico dalle ore 13.00 .

Oltre che a quanto indicato nel “Regolamento d’uso dell’Impianto Sportivo Ennio Tardini” non sarà consentita l’introduzione nello stadio di accendini, cinture con fibbie grosse, ombrelli (sono concessi solo quelli pieghevoli senza punta), aste di bandiere di “grossa sezione”.

Come normalmente avviene la tifoseria viola dovrà attendere il parere positivo espresso dalle Autorità locali, al fine di poter abbandonare, al termine della gara, il settore Ospiti da loro occupato (circa 20/30 minuti), e poter far ritorno ai loro mezzi di trasporto.

Si ricorda come, per fatti violenti, anche se commessi al di fuori dell’impianto sportivo, da parte della tifoseria viola, sarà riconosciuta colpevole la società sportiva, con sanzioni che prevedono anche la squalifica del campo di gioco. Inoltre, si ripresentano le raccomandazioni di non introdurre all’interno dell’impianto sportivo alcun strumento acustico teso alla diffusione del suono (es. megafoni), fumogeni o fuochi pirotecnici, petardi e oggetti esplodenti similari (per i quali si rammenta che è sanzionabile penalmente anche il solo innesco all’esterno dello stadio) oltreché di non effettuare cori né proferire offese di tipo razzistico, non tenere atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, che discriminino in senso razziale, etnico od in ambito religioso gli altri spettatori o gli atleti/ufficiali di gara presenti nell’impianto sportivo (ACF Fiorentina deplora e condanna tutti i tipi di cori offensivi, per i quali invita i tifosi viola a manifestare con forza, evidenziando il loro dissenso nei confronti di coloro che li eseguono); inoltre chi produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori sarà allontanato dallo stadio.