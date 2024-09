PARMA-CAGLIARI, Al Tardini la spuntano i sardi per 2-3

FirenzeViola.it

Vince 3-2 il Cagliari contro il Parma al Tardini nella sesta giornata di Serie A in una gara rocambolesca. Il Cagliari inizia fortissimo il match e passa meritatamente al 34' con un colpo di testa di Zortea. Al 62' i ducali trovano il gol del pareggio: Coulibaly serve Man, che dal centro area non sbaglia il rigore in movimento e fa 1-1. Nel miglior momento forse della squadra di Pecchia a passare in vantaggio è ancora una volta il Cagliari con un gioiello di Marin.

Dal 79' a fine gara succede di tutto: Palomino commette un'ingenuità e consente a Hernani di andare dal dischetto e pareggiare momentaneamente all'87' con un piattone alla sinistra di Scuffet, ma alla fine è Piccoli a deciderla con un destro forte e incrociato su assist di Gaetano.