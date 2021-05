PAPADOPULO, Vlahovic? È maturato con Prandelli

Giuseppe Papadopulo ha parlato a Stadio Aperto su Tmw Radio. Ecco le sue parole sulla vittoria della Fiorentina sulla Lazio: "La Fiorentina cercava tre punti per togliersi da quella posizione e ne ha fatto le spese la Lazio. D'altra parte le partite vanno giocate ed interpretate bene, la Lazio non l'ha fatto al meglio. Alla Fiorentina invece è riuscito: spero che sull'onda lunga del risultato chiuda bene il campionato. Alla Lazio sono rimaste poche speranze per la Champions, deve giocarsele al meglio augurandosi che qualcun altra sbagli".

Ha inciso la profondità della rosa nel loro cammino?

"Assolutamente, la società non deve incorrere più in certi errori se hai certe ambizioni".

Come si spiega l'esplosione di Vlahovic?

"Ha avuto la fortuna di avere un allenatore come Prandelli che gli ha dato quel carattere e quella convinzione di cui lui aveva bisogno. Il cambio d'allenatore se non altro ha favorito la sua crescita e ora se ne avvale anche Iachini, che raccoglie i frutti di una maturazione avvenuta attraverso le difficoltà. Non so se senza cambio di tecnico sarebbe riuscito a percorrere questo cammino".