PALLADINO, Jovic? Giustissimo il rosso contro di noi

Nella sua conferenza stampa odierna, di presentazione alla trasferta contro la Salernitana, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è tornato anche a parlare del rosso dato a Luka Jovic la settimana scorsa nel match col Milan, in cui l'ex attaccante della Fiorentina ha sferrato una gomitata ad Armando Izzo: "Dal campo avevo avuto la sensazione che Jovic avesse colpito Izzo, è la reazione che va condannata e proprio per questo per me l'espulsione è giustissima".