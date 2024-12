PALLADINO, Cuore, fame e coraggio: il post su Juve-Fiore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cuore, fame, coraggio". Il tutto unito da un giglio dorato e da un cuore viola. Con queste tre parole e due semplici emoticon, Raffaele Palladino attraverso il suo profilo Instagram ha voluto sintetizzare la sfida di ieri giocata a Torino contro la Juventus dalla sua Fiorentina. Tanti i commenti di apprezzamento da parte dei tifosi per il mister, che ha allegato al suo pensiero una foto che lo ritrae in tenuta (elegantissima) di rappresentanza. Ecco il post in questione: