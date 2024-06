PALLADINO, Attaccante? Faremo del nostro meglio sul mercato

Il grande tema del mercato estivo della Fiorentina è la scelta del nuovo centravanti. Durante la conferenza stampa di presentazione al media center del Viola Park di Bagno a Ripoli (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), il tecnico Raffaele Palladino ha risposto così sull'attaccante da prendere:

Che attaccante vuole?

"C'è sintonia e confronto con la società perché il confronto è importante, con i direttori. Stiamo ragionando su tutto e sappiamo dove dobbiamo mettere qualcosa. L'attaccante sappiamo che determina ed è importante che faccia gol, cercheremo di fare del nostro meglio sul mercato, spero che qualcosa possa arrivare. La bravura non è avere un'idea su un giocatore ma di capire chi ha a disposizione e metterlo nelle condizioni. Non indico nomi ma abbiamo discusso delle caratteristiche. Con Djuric per fare l'esempio di Monza farei un gioco, con un altro devo farne un altro".