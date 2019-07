PADOIN, Llorente giusto per Firenze. Chiesa...

Simone Padoin ha parlato di Llorente: "Penso che Commisso sia venuto per fare qualciosa di buono, Firenze è una piazza che merita grandi investimento perché è una città passionale. Europa subito? Escluse tre squadre, le altre compresa la Fiorentina possano ambire a qualcosa di buono e giocarsi l'accesso all'Europa. Dipenderà dalla loro continuità. Chiesa? Ha dimostrato grandi qualità, sta a lui se rimanere da leader a Firenze o andare alla Juve a giocare meno. Credo un altro anno in viola sarebbe l'ideale, è giovanissimo e ha tempo per giocare ad altissimi livelli. La Fiorentina è blasonata e farà di tutto per tenerlo. Llorente e Pavoletti? Firenze può essere la piazza giusta per il primo. E' un giocatore completo che può far bene. Pavoletti ha segnato una valanga di gol a Cagliari ed entrambi possono far bene. Mercato tardivo? Anche io sono svincolato, il mercato è in ritardo per molti. Credo sia una fase e in ritiro le squadre si accorgeranno delle mancanze ed interverranno con gli acquisti, perciò anche la Fiorentina ha tutto il tempo per fare un buon mercato anche se gli allenatori vorrebbero subito i giocatori nuovi. Pradè cerca giocatori di esperienza, cosa pensa? Scelta giusta per la Fiorentina, l'anno scorso la squadra giovane è stata molto in difficoltà, con lo spettro di una classifica difficile, è utile avere giocatori che sanno cosa fare grazie alla lorto esperienza. E la società vuole inserire appunto esperienza alla squadra, un mix di esperienza e gioventù meglio. Mio futuro? Sono in attesa, vedremo come si svilupperà il mercato. La Fiorentina? non sono mai stato concretamente vicino".