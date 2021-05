PACI, Viola? Il pesce puzza dalla testa: Commisso…

Il comico fiorentino Alessandro Paci si è così espresso sulle difficoltà incontrate dalla Fiorentina in stagione: “Il pesce puzza dalla testa, non ci sono solo allenatore e squadra: le colpe sono anche e soprattutto del presidente. Nel mio mestiere, se un produttore dice che non ci sono problemi di soldi… vuol dire proprio che ci sono problemi. Commisso infatti ha cambiato totalmente modo di comunicare, non so quanti soldi investirà. Allenatore? Sarri dimentichiamocelo, avrà altre ambizioni. Vlahovic? Personalmente dicevo che era forte anche prima esplodesse”.