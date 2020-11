PACI, Chiesa? Se mi chiamassero a fare un film...

Il grande tifoso viola Alessandro Paci, comico e attore ha parlato così della Fiorentina: "Dicono che torna Prandelli o addirittura Montella ma noi tifosi della Fiorentina siamo veramente strani: un giorno un allenatore è il peggiore che sia mai esistito, il giorno dopo lo rivogliamo. Quando la Fiorentina prese Iachini si sapeva già che allenatore era: gioca parecchio per difendersi, quindi c'è poco da fare, ora il calcio è cambiato e si va sempre per vincere. Quando andò via Montella Iachini fece bene ma non cambiando la sua filosofia di calcio: l'anno scorso ha salvato la Fiorentina, quest'anno è il male della Fiorentina ma non penso che sia solo colpa sua. Diciamo che Commisso poteva comprare qualche giocatore.. mi sta simpaticissimo, sa confrontarsi coi giornalisti e coi tifosi però poi se guardiamo il mercato... E' chiaro che un ragazzo che gioca a calcio cerca sempre il meglio per la sua carriera: Chiesa è andato alla Juventus e ha giocato subito in Champions, gioca con Ronaldo e probabilmente vincerà lo scudetto, che gli vuoi dire? Se mi chiamano a fare un film a Hollywood e sono a fare un film a Firenze piglio e parto di corsa.. I tifosi non devono criticarlo, poi ci sono delle modalità quando si va via, ma non mi sembra che Chiesa si sia comportato così male".