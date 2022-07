P. VITALE, Mi aspetto molto di più da Cabral e Ikonè

Il direttore Pino Vitale, ha parlato della situazione calciomercato che la Fiorentina in questi giorni sta vivendo da grande protagonista. Queste le sue parole: "La Fiorentina si sta muovendo molto bene. Mi pare voglia fare ancora qualcosa, ma deve ora sfoltire i ranghi perché lavorare con trenta giocatori non è facile. Cabral e Ikoné inoltre dovranno dare qualcosa in più rispetto a quest’anno. A livello di mercato credo che la squadra viola sia quella che si è mossa meglio fra le prime. Jovic? La formula è sicuramente vantaggiosa e inoltre è un calciatore che sa segnare Al Real si è trovato chiuso da Benzema, non certo uno qualsiasi. Ma a regola chi fa tanti gol continua a farli sempre..."

Vitale si è poi espresso in merito a Zurkowski, che verrà valutato a Moena: "Zurkowski ci può stare alla grande nella rosa della Fiorentina: ha fatto bene sia nell'Empoli che in Nazionale, penso che Italiano faccia bene a tenerlo d'occhio. In Italia spesso abbiamo poca pazienza e alcuni giovani maturano leggermente in ritardo. Se la Fiorentina ci crede fa bene a tenerli, altrimenti bene che vadano a giocare altrove".