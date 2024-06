OSVALDO, Presente in S. Croce per Rossi-Bianchi

Fonte: Dario Baldi

Nella seconda semifinale del Calcio storico fiorentino, dopo la vittoria degli azzurri contro i verdi di ieri, i rossi di Santa Maria Novella hanno battuto i bianchi di Santo Spirito. Un successo piuttosto rotonda per i rossi che vincono con il punteggio di 8 cacce e mezzo a 1. I rossi sfideranno così in finale, occasionalmente e causa elezioni il 15 giugno invece che per San Giovanni, gli azzurri di Santa Croce. Presente sulle tribune ad assistere alla sfida tra rossi e bianchi anche l'ex calciatore viola Pablo Daniel Osvaldo. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it: