ORSOLINI, Saputo detta la linea: lui o Tomiyasu via

Joey Saputo, presidente del Bologna, ha fatto sapere ai propri dirigenti che entro la fine del mercato una cessione importante dovrà essere portata a compimento. In questo senso, gli intermediari che trattano da tempo col Tottenham sono ottimisti per la cessione di Tomiyasu, anche se gli Spurs non si spingeranno oltre i 20 milioni di euro contro i 25 richiesti dai rossoblu. Se non dovesse andare a buon fine questo addio, ecco che Bigon dovrebbe pensare di cedere Riccardo Orsolini, che resterebbe volentieri al Dall'Ara ma che in caso di bisogno è pronto a lasciare l'Emilia per accasarsi o al Torino o alla Fiorentina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.