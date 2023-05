ORSOLINI, Potrebbe lasciare Bologna, viola alla finestra

Fonte: Lorenzo Lepore

Tra i tanti giocatori in scadenza nel 2024 c'è anche Riccardo Orsolini. Il classe '97, attualmente al Bologna, avrebbe come priorità la permanenza in maglia rossoblu. C'è lo scoglio dell'ingaggio però: i felsinei hanno 1 milione e mezzo di ingaggio come tetto massimo e avrebbero presentato un triennale a queste cifre per la sua ala destra. Il calciatore che è in trattativa per il rinnovo, non pienamente soddisfatto della proposta del club, si starebbe guardando intorno e sia la Lazio che la Fiorentina hanno preso informazioni su di lui.

La Lazio vuole rafforzare le fasce e la priorità sarebbe un esterno mancino. Il primo nome è Domenico Berardi e, nel caso il tentativo per il giocatore del Sassuolo non dovesse andare a buon fine, il secondo target sarebbe proprio Orsolini. La Fiorentina invece non è soddisfatta al 100% del rendimento di Riccardo Sottil, non ancora al top dopo l'infortunio. In più il rapporto tra la società e il procuratore di Orsolini, che è lo stesso di Sabiri e Kouame, è ottimo, fattore da non sottovalutare per l'eventuale operazione.