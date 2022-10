ORSI, Italiano troppo tarantolato. Pochi 10 punti

L'ex portiere Nando Orsi, oggi commentatore tv, ha detto la sua sulla partita di ieri che ha seguito a Lecce: "Il primo tempo di ieri della Fiorentina è stato pessimo. Il pareggio ad inizio secondo tempo per fortuna ha dato fiducia alla squadra, ma i dati non mentono: la Fiorentina è ancora in difficoltà, non riesce a fare l'ultimo passaggio. Crea ma non concretizza. Dieci punti in classifica sono molto pochi, la partita di ieri era da considerare uno scontro salvezza, la Fiorentina è un'altra squadra rispetto allo scorso anno".

Un giudizio su Italiano? "Quando la squadra va male il primo imputato è sempre l'allenatore. Le attenuanti ci sono, non riesco a capire però perché la Fiorentina quest'anno sia una squadra timida. Barak non trova la posizione, le scelte come Milenkovic fuori lasciano dei dubbi, Italiano è troppo ansioso e tarantolato. Tutto il contesto è in difficoltà, non solo lui"