ORSI, Gattuso via da Napoli solamente per attriti

L'ex portiere e allenatore Fernando Orsi, oggi commentatore in tv, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, dove ha analizzato la situazione di Gattuso a Napoli: "Se esiste un motivo tecnico per il suo addio? Per me no, è un attrito tra presidente e allenatore per qualcosa che è successo. Tra l'altro non so da quant'è che non facciano parlare i loro tesserati... Da quel momento tra l'altro hanno vinto tanto, facendo capire che Gattuso ha dato tanto. Però senza buoni rapporti con la proprietà diventa difficile. Sento comunque che è tutto fatto per la Fiorentina, e parlare adesso è complicato: lui con Milan prima e Napoli poi comunque ha dimostrato di saper fare risultato".