ORLANDO, Sottil mi ricorda Chiesa qualche anno fa

L'ex difensore Alessandro Orlando ha così parlato a Stadio Aperto, su TMW Radio, della Fiorentina.

Che ne pensa di Torreira alla Fiorentina?

"A me è sempre piaciuto, per la qualità che ha può far comodo alla Fiorentina. La cosa fondamentale, comunque, è stata riuscire a tenere Vlahovic, che ha fatto vedere di che pasta sia fatto. Sono due punti sui quali ripartire, perché c'è questo bisogno".

Sottil meriterebbe una chance?

"Sì, mi ricorda Chiesa qualche anno fa. Mi sembra il dopo-Chiesa ideale per la Fiorentina, per l'esuberanza che ha. Deve meritarsi il posto in squadra e trovare l'allenatore che gli sappia dare un pizzico di fiducia. Un giovane che sbaglia un paio di partite non va messo in croce: a Firenze sanno come gestire certi giocatori".