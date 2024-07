ORLANDO, Kean capisca che non deve più sbagliare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così l'ex calciatore viola Massimo Orlando.

Fiorentina, come commenta l'arrivo di Kean?

"Gli attaccanti con Italiano faticavano, perché si giocava più per gli esterni. Qui cambia modulo, perché gioca con la difesa a tre Palladino, con Kean unica punta. E' un giocatore che deve capire che non deve più sbagliare. Le qualità e il fisico ce l'ha, a 24 anni deve cambiare rotta".

Che richiesta farebbe a Thiago Motta?

"Che ora è alla Juventus, ma l'augurio è di rivedere il gioco visto a Bologna. E gli chiederei di vedere quello spettacolo, portando a casa quanti più risultati possibili. Lo Scudetto? Certo che devono crederci. Va cercato di far capire ai tifosi che magari il progetto nei tre anni si deve sviluppare e servirà un po' di pazienza. La gente è contenta se vede una squadra che gioca bene. Deve lottare però per il titolo, come il Milan. Che se azzecca 2-3 acquisti, è da Scudetto".