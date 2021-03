ONOFRI, Vlahovic mi piace tanto. Problemi in difesa...

Claudio Onofri, ex difensore e allenatore del Genoa, è intervenuto per parlare della sfida di sabato tra i rossoblù e la Fiorentina, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Mi fido ciecamente dell'onestà di Prandelli che mi ha sempre insegnato ad essere uomini prima che allenatori. Sotto il profilo tecnico nelle ultime partite ho visto una Fiorentina che mi viene da pensare come faccia a essere così in basso in classifica in certi momenti, mentre in altri si vede che ha ancora diverse cose da correggere. Entrambe le squadre vorranno fare i 3 punti, ma allo stesso tempo 1 punto è meglio che niente. Il Benevento ha vinto a Torino, nessuno se lo aspettava e quindi vorranno trovare la vittoria tutte e due le squadre. Errori difensivi? Ci sono delle componenti di tipo tattico che possono essere rivelate nell'arco di un campionato, ma secondo me è soprattutto un problema mentale. Qualcosa che non funziona a tratti e che paghi caro. Anche contro il Milan alcuni gol si potevano evitare dall'inizio dell'azione. Con i nomi che ha la Fiorentina dovrebbe quantomeno essere distaccata da quello che sta succedendo dietro. Se il Genoa avesse perso a Parma si sarebbe trovato in una situazione pericolosa anche se è vero che il Crotone ormai è quasi retrocesso. Dietro ci sono club come Torino e Cagliari che si trovano là inaspettatamente e potrebbero risalire per cui nessuno si può definire più tranquillo. Sarà una bagarre fino alla fine. Vlahovic? Mi piace tanto, è un ragazzo di 20 anni, ma il talento si vedeva da subito anche quando non era identificato così in fase realizzativa. Scamacca? Meno tecnico, stesso tipo di morfologia, ma più potente. Sono due giocatori che nei 90' possono risolvere la partita con una giocata. Vlahovic mi scatena qualcosa dentro per quella capacità tecnica, la rapidità nel tiro, nei movimenti e nella visione di gioco.".