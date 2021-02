ONOFRI, Quarta mi piace. Classifica preoccupa tutti

Intervenuto sul mondo Fiorentina, l'ex allenatore dello Spezia, Claudio Onofri, ha parlato così in vista della gara di venerdì tra i viola e i liguri: “Fiorentina? I gol subiti a Genova sono dovuti a una serie di errori individuali. Sul secondo c’erano tre giocatori in area che marcavano un solo uomo e uno di questi si è dimenticato di Quagliarella. A parte la sconfitta con l’Inter, contro il Torino ho visto una Fiorentina che in doppia inferiorità numerica ha mantenuto il suo assetto e ha fatto una buona partita. Venerdì c’è lo Spezia, Italiano arriverà molto in alto. Ho visto 4-5 partite dal vivo. Immediatamente si è intuito che l’organico dello Spezia non era eccezionale, ma pronta per andare in Serie A. Italiano si rifà a Zeman per il pressing sfrenato e molto alto, che alle vuole lascia spazio alle ripartenza degli avversari. Ricordo perfettamente la partita con la Juventus, durante la quale uno spettatore straniero, se guarda i primi 60-70 minuti, senza conoscere il colore delle squadre, si sarebbe chiesto chi fosse lo Spezia e chi la Juventus. La Fiorentina è avvertita. Quarta? Si è ambientato bene. A Genova non l’ho visto come le altre volte, mi è piaciuto meno. Ma nelle partite precedenti mi ha fatto un’ottima impressione. Deve limare alcuni difetti e ambientarsi ancora. La classifica? In un campionato così c’è da preoccuparsi per tutti. Il Genoa sta uscendo alla grandissima dai guai con Ballardini. Ballardini a Genova è un idolo incontrastato, quest’anno ci sta mettendo cattiveria. È un figlio di Sacchi, per me avrebbe potuto fare molto meglio in carriera, anche fuori Genova”.