ONANA, Carragher: "Certi errori neanche un portiere dell'U18"

L'ex portiere dell'Inter ora al Manchester, Onana, è stato protagonista in negativo contro il Galatasaray. L'ex Liverpool ora commentatore sportivo Jamie Carragher non gliele ha mandate a dire: "Ten Hag deve essere preoccupato per il futuro - ha dichiarato - Neanche un portiere dell’Under 18 potrebbe commettere un errore come quello sul secondo gol del Galatasaray" e ancora "Se un portiere della Primavera venisse promosso e giocasse come Onana, probabilmente non vedrebbe più la prima squadra…".