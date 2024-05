OLYMPIACOS, Pagheremo noi eventuali danni il 29/05

FirenzeViola.it

Un comunicato dell'Olympiacos invita i propri tifosi che saranno presenti il 29 maggio per la finale di Conference League a comportarsi in maniera adeguata. Questo il testo della nota condivisa sul proprio sito ufficiale dalla squadra greca che affronterà la Fiorentina ad Atene: "L'OLYMPIAKOS esprime la certezza che i nostri fortunati tifosi che si troveranno il 29 maggio all'OPAP Arena, per la finale della UEFA Europa Conference League, mostreranno assoluto rispetto nel luogo della finale.

I tifosi dell'OLYMPIAKOS vivranno questo momento clou del Club proteggendo con la loro presenza il prestigio della Leggenda nel calcio europeo e celebreranno la nostra storica presenza nella finale di una competizione europea. Con tutta la forza della nostra anima e la nostra voce inarrestabile, metteremo le ali ai piedi dei nostri calciatori, per spingerli alla vittoria!

Allo stesso tempo, i nostri tifosi godranno ancora una volta dell’ammirazione mondiale per il modo in cui aiutano la nostra squadra. Di fronte alle Leggende del calcio del nostro passato, di fronte a tutto il calcio d'Europa, mostreremo la grandezza "biancorossa" del nostro Club!

Siamo sicuri che non si troverà un solo tifoso che possa arrecare danni o danni allo stadio che ci ospita. E se ci sarà, sarà PAE OLYMPIAKOS a farsi carico dei costi. Dobbiamo TUTTI tenere testa all'OLIMPICO che porta sulle spalle il calcio greco.

Dobbiamo tutti fare pubblicità al nostro Paese e con la strepitosa finale di Supercoppa UEFA al "G. Karaiskakis" che ha ricevuto commenti elogiativi, la Grecia può organizzare un'altra grande finale europea!

Contribuiamo tutti a rendere questa festa calcistica indimenticabile!".