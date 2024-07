OGBONNA, Ora ci pensa l'Empoli per sostituire Luperto

FirenzeViola.it

Angelo Ogbonna potrebbe arrivare in Toscana ma non alla Fiorentina come paventato qualche giorno fa. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, sul 36enne svincolato dopo 9 anni in Premier League, al West Ham, si sarebbe fatto avanti l'Empoli che avrebbe individuato in lui il sostituto per Luperto, partito in direzione Cagliari per ritrovare Nicola in Sardegna.