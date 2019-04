OBIETTIVI VIOLA, Valero vuole rimanere al Villarreal

Il centrocampista del Villarreal Borja Valero, accostato alla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato, è diventato un obiettivo di mercato del Real Madrid. Il centrocampista spagnolo però, non prende in considerazione un eventuale trasferimento: "L'interesse di squadre importanti fa sempre piacere, ma per il momento non c'è nulla: anzi, non so neanche quanto siano vere certe voci di mercato. Non penso che il Real Madrid sia disposto a pagare la cifra della mia clausola, inoltre io qua sto bene, non ho intenzione di andarmene".