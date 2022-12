OBIETTIVI, Ufficiale: Biuk va in MLS, firma per LAFC

Uno dei nomi che era stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni era quello di Stipe Biuk dell'Hajduk Spalato. Invece pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità da parte dei Los Angeles Football Club che annuncia proprio l'acquisto del talentino croato che piaceva alla società viola. Qui sotto il tweet dell'annuncio.

Stipe Biuk is Black & Gold.



#LAFC signs forward Stipe Biuk from Croatia’s Hajduk Split to a four-year contract through the 2026 season.