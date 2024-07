OBIETTIVI, Su Bijol anche l'Atletico: piace a Simeone

FirenzeViola.it

Jaka Bijol è uno dei giocatori più cercati in questo calciomercato. Accostato in queste settimane a varie squadre - tra cui anche la Fiorentina -, i colleghi di TuttoUdinese.it riportano di un nuovo interesse dalla Spagna per il difensore bianconero. Si tratta dell'Atletico Madrid, con Simeone che stima non poco il centrale sloveno, motivo per cui i Colchoneros stanno studiando la situazione. L'Udinese ha fatto sapere di volere almeno 18 milioni di euro.