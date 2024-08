OBIETTIVI, Lindelof non convocato contro il Fulham

FirenzeViola.it

In serata c'è stata la prima inaugurale della Premier League 2024/2025. Il Manchester United ha ospitato il Fulham e la partita è finita con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Decisiva la rete all'esordio dell'ex Bologna Joshua Zirkzee a pochi minuti dalla fine.

Nei Red Devils, lasciato a casa Victor Lindelof: il giocatore, obiettivo della Fiorentina, non figurava tra i convocati di Erik ten Hag per l'esordio in campionato contro il club di Londra.