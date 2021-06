OBIETTIVI, Ag. Lykogiannis: "Napoli piazza gradita"

Theofilus Karasavvidis, agente di Charalampos Lykogiannis, ha parlato stamani a Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro del suo assistito, accostato in queste ultime settimane di calciomercato anche a Fiorentina e Napoli: "Non so nulla su eventuali interessamenti del Napoli. Certo è che se arriverà un'offerta la valuteremo con attenzione; sicuramente Napoli è una grande piazza e so che piace molto al ragazzo. Lyko può giocare sia da esterno a sinistra che centrale di difesa, ha il contratto in scadenza fra un anno e ci sono diverse squadre interessate a lui. Conosco bene Cristiano Giuntoli. Se ci vedremo a Napoli? Non so...".