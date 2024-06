NZOLA, Cagliari, Lecce e Fenerbahce sull'angolano

Fonte: Calcio Casteddu

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina per M’Bala Nzola chiede una cifra intorno ai 13 milioni di euro, ma con tutta probabilità i viola dovranno abbassare per agevolarne l’uscita. Il giocatore piace a diverse squadre di Serie A, tra cui il Cagliari, ma ha anche estimatori in Turchia e Inghilterra pronti a mettere sul piatto un’offerta importante. Le principali concorrenti dei rossoblù, per adesso, si chiamano Lecce e Fenerbahce.

Ma al momento nessuno ha avanzato offerte concrete e soprattutto fin qui non si è andati oltre all’ipotesi di prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina prende tempo e spera di poterlo piazzare a titolo definitivo, ma è certo che con un acquisto pesante come Kean e senza più lo sponsor di mister Italiano, lo stesso Nzola spingerà per cambiare aria al più presto.