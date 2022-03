NY TIMES, UEFA pronta a introdurre salary cap "light"

In arrivo una sostanziale novità per il calcio. Come riporta il New York Times, l'UEFA è pronta ad introdurre un salary cap, tetto massimo degli stipendi, definito "ammornidito": chi partecipa alle competizioni UEFA non può spendere in stipendi più del 70 per cento del proprio fatturato. Una misura che il quotidiano statunitense giudica appunto più morbida rispetto a quella che sarebbe stata l'idea iniziale dello stesso Ceferin.

La novità dovrebbe entrare nelle regole ufficiali in occasione della prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA, in programma il 7 aprile. Non assumerà il termine "fair play finanziario": Ceferin vuole recidere in maniera netta i ponti col passato e col progetto precedente. Il modello di riferimento, viste le regole, sarebbe la Liga più che la MLS, anche se anche in Spagna i requisiti sono più stringenti.

Ulteriore elemento di rottura le "punizioni" per chi non dovesse rispettare le nuove regole: possibili sanzioni sportive e finanziarie, incluse multe e il rischio di esclusione che negli ultimi anni ha per esempio riguardato il Milan - che però raggiunse un settlement's agreement - o il Porto. La novità starebbe nella possibilità di "retrocedere" la società in questione: in sostanza, una squadra partecipante alla Champions, ove non rispettasse le nuove regole, rischierebbe di partecipare all'Europa League. Altre sanzioni potrebbero riguardare eventuali punti di penalizzazione nel modello svizzero che caratterizzerà la Champions dal 2024.